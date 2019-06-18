يسرا: جوزي بيقولي مش قادر على طلبات التصوير من المعجبين وأنا معاكي

قالت الفنانة يسرا إن زوجها المهندس خالد سليم، لا يحب الظهور الإعلامي، على الرغم من عمله في قناة "ABC NEWS" 20 عاما، "دلوقتي بيكره الإعلام والأضواء، قالي خلاص مش قادر أبقى خارج معاكي وألاقي طلبات المعجبين والمعجبات لالتقاط الصور".

وأضافت يسرا خلال حدثيها مع الإعلامية رندة أبوالعزم، في برنامج "كلام في الفن"، المذاع على شاشة "العربية"، "لما بييجي أي كاميرات بيبعد تماما، بيقولي فتحت عيني لقيت أبويا صالح سليم وأخويا هشام سليم وحضرتك مراتي.. هو في إيه".

يذكر أن المهندس خالد سليم هو نجل لاعب منتخب مصر ورئيس النادي الأهلي الأسبق الراحل صالح سليم.

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