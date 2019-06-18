قالت الفنانة يسرا إن زوجها المهندس خالد سليم، لا يحب الظهور الإعلامي، على الرغم من عمله في قناة "ABC NEWS" 20 عاما، "دلوقتي بيكره الإعلام والأضواء، قالي خلاص مش قادر أبقى خارج معاكي وألاقي طلبات المعجبين والمعجبات لالتقاط الصور".
وأضافت يسرا خلال حدثيها مع الإعلامية رندة أبوالعزم، في برنامج "كلام في الفن"، المذاع على شاشة "العربية"، "لما بييجي أي كاميرات بيبعد تماما، بيقولي فتحت عيني لقيت أبويا صالح سليم وأخويا هشام سليم وحضرتك مراتي.. هو في إيه".
يذكر أن المهندس خالد سليم هو نجل لاعب منتخب مصر ورئيس النادي الأهلي الأسبق الراحل صالح سليم.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا: جوزي بيقولي مش قادر على طلبات التصوير من المعجبين وأنا معاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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