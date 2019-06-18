20 هدية سيحبّها أغلى وأعز رجل إلى قلبكِ في عيد الأب

عيد الأب وعيد الأم هما من بين أهمّ الأعياد التي تتيح لكِ فرصة التعبير عن مشاعركِ وتقديركِ لأغلى وأعز شخصين إلى قلبكِ. الآن، وفي عيد الأب، خذي استراحة من حياتكِ السريعة الإيقاع، واقضي مع والدكِ أجمل اللحظات التي لا تُنتسى. طبعاً، الهدية في عيد الأب هي أقلّ ما يمكنكِ أن تقدّميه لوالدكِ، فهي بمثابة عربون شكر وتقدير له. كذلك، إن كنتِ امرأة متزوجة، لا شكّ أن شريك حياتكِ يستحقّ كل الدلل في يوم الأب. من هنا، عليكِ أن تختاري أجمل الهدايا لزوجكِ وأبيكِ، لتأكّدي لهما أن أهميتهما في حياتكِ وحياة أطفالكِ تفوق كل المكانات.

جمعنا لكِ 20 هدية لتقدميها لزوجكِ أو والدكِ في عيد الأب، تتراوح بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الموضة والجمال.

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انتقي لزوجكِ أو والدكِ عطر لينكّه إطلالاته بنفحة جذّابة لا مثيل لها. اختاري ما بين عطر Dolce & Gabbana و Emporio Armani وGuerlain. كما يمكنكِ أن تقدّمي لأغلى رجل في حياتكِ، زوجكِ أو والدكِ، قبّعة أو نظارات شمسية وذلك لحجب أشعة الشمس الضارة عنه في الأيام الصيفية الحارة. كذلك، لا تتردّدي في اختيار موكاسان Salvatore Ferragamo الذي سيتماشى حتماً مع إطلالات زوجكِ أو والدكِ الكلاسيكية. إن كان يتمتّع زوجكِ بستايل مشاغب وعصري في الوقت عينه، فلا تتردّدي في اختيار حذاء Givenchy الذي يتغيّر لونه في الظلام إلى الأخضر المضيء. كما يمكنكِ أن تقدّمي له تيشيرت Tommy Jeans x Coca-Cola خصوصاً إن كان من محبّي المشروبات الغازية.

من الجدير ذكره أن الاحتفال في عيد الأب يختلف من بلدٍ إلى آخر، فعدد كبير من البلدان يحتفل بهذا العيد نهار الأحد، الثالث من يونيو مثل السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الجزائر، اليونان، اليابان، تونس، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، الأرجنتين وغيرها من البلدان. بينما عدد محدد من البلدان يحتفل بعيد الأب في 21 يونيو مثل الإمارات العربية المتحدة، لبنان، سوريا، مصر، الأردن وكوسوفو.

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أدناه ستجدين 20 هدية يمكنكِ أن تقدميها لوالدكِ أو زوجكِ في عيد الأب.

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