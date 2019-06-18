توصية بتغيير إبرة قلم السكري بعد كل استخدام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوصت الدكتورة كاترين بوم مرضى السكري بتغيير إبرة القلم بعد كل مرة يتم فيها حَقن الأنسولين، محذرة من خطورة الاستخدام المتعدد للإبرة.

وأوضحت أخصائية السكري الألمانية أن الاستخدام المتكرر يجعل الإبرة ثلمة، ما يتسبب في المزيد من الألم من ناحية ويرفع خطر العدوى من ناحية أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب الإبرة الثلمة في تصلب الأنسجة بمواضع الحَقن، ومن ثم تزداد الحاجة إلى الأنسولين، كما يصبح مفعوله غير مأمون العواقب، وقد تكون النتيجة حينئذ حدوث تقلبات خطيرة بنسبة السكر بالدم.