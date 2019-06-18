أجمل العطور الصيفية لرائحة منعشة على الشاطىء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - بعد أن اخترت ملابس السباحة الأنيقة لك على الشاطىء، واعتنيت بمظهرك جيدا، حان الوقت لاعتماد عطر مميز برائحة منعشة مناسبة لأجواء الصيف ومتناغمة مع البحر والرمال. وإذا كنت من الصبايا اللاتي يبحثن عن التفاصيل بكل ما يخص جمالهن، إليك أجمل عطور الصيف لجاذبية لا تقاوم.



Paris Venise Eau de Toilette - Chanel

Paris Venise Eau de Toilette - Chanel

بلمسة مستوحاة من المدينة الساحرة فينيسيا، المدينة الأقرب لقلب غابرييل شانيل مؤسسة الدار. ستستمتعين فيها برائحة مزيج من الفانيليا المثيرة، التي تجعلك تشعرين بالمتعة والتألق.



La Vie Est Belle en Rose - Lancome

La Vie Est Belle en Rose - Lancom

هذا العطر ينضح بالإيجابية، إنه مغمور برائحة زهور الفاوانيا، والورد الصيفية المنعشة، التي تجمع بين الروائح السعيدة للغاية وترفع فوراً معنوياتك ، ستشعرين مع هذا العطر بالتفاؤل والأمل.



Sì Fiori Eau de Parfum -Giorgio Armani

Sì Fiori Eau de Parfum -Giorgio Armani

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هذا العطر الزهري الجميل يحتوي على روائح الماندرين والكشمش الأسود التي تجعلك تشعرين بثقتك بنفسك، وأنك تستحقين كل ما هو جميل، لتستمتعي أكثر باللحظات المثيرة على الشاطيء.



Aqua Allegoria Fragrance Collection - Guerlain

Aqua Allegoria Fragrance Collection - Guerlain

رشة واحدة من هذا العطر تنقلك إلى بستان من أشجار الماندرين، رائحته مثل سلة من الليمون والبرتقال، كما تضيف رائحة الكشمش الأسود والريحان وخشب الأرز والطحلب والشاي الأخضر المزيد من العمق إلى إحساسك بالفخامة والملكية.

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