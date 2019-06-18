كريمات تنقيح البشرة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - تبحث العديد من السيدات عن وصفات طبيعية تكون عبارة عن كريم للبشرة، بدلاً من شراء المستحضرات والكريمات. "الخليج 365" تقدم لك 3 وصفات لـ كريمات تفتيح البشرة في الصيف.

كريمات طبيعية لتفتيح البشرة



عصير الليمون والعسل



يزيل عصير الليمون خلايا الجلد الميتة المتراكمة على الجلد، كما أنّه يعتبر مبيضاً طبيعياً للبشرة، بينما يغذي العسل البشرة، ويحافظ على رطوبتها، أما بالنسبة للزبادي فيساهم في تهدئة البشرة وتبريدها، ويحافظ على درجة حموضة طبيعية لعصير الليمون، مع مراعاة تجنب وضع المزيج قرب العينين؛ لأن الليمون يمتلك تأثيراً حارقاً.



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي العادي.



طريقة التحضير: مزج عصير الليمون والعسل في وعاء. وضع المزيج على البشرة باستخدام الأصابع أو فرشاة لمدة 10 دقائق. نقع قطعة قماش في الماء الدافئ، ثمّ مسح البشرة بها، وغسلها بالماء الدافئ، وتركها حتى تجف. تِكرار هذه العملية لمدّة لا تزيد عن 30 يوماً.

اللوز والزبادي لتفتيح البشرة

كريم اللوز والزبادي :

إنّ المزيج المكوّن من اللوز والزبادي، وخشب الصندل، والزعفران، يعدّ كريماً طبيعياً فعّالاً لـ تبييض البشرة، ويضفي لمسة نعومة عليها، كما يوفر لها العناصر الغذائية الأساسية التي تجعلها تظهر بأنها أكثر صحة وليونة،

المكونات:

7 -8 حبات من اللوز.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.

5-4 قطرات من عصير الليمون.

4-3 أعواد من الزعفران.



طريقة التحضير: نقع اللوز ليلةً كاملة، ثم طحنه في صباح اليوم التالي للحصول على عجينة. إضافة المكونات الأخرى إلى عجينة اللوز، ومزجهم حتى تصبح ناعمة. تخزين المزيج في زجاجة بعد تبريده، حيث يمكن استخدامه لمدّة أسبوع.

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القرع لتفتيح البشرة



كريم القرع



يحتوي القرع على خصائص مضادة للأكسدة وأحماض تقشّر البشرة، ومنها البيتا كاروتين، ويحتوي أيضاً على فيتامينات أ وفيتامينات ج التي تساعد على تفتيح البشرة وإشراقها.



المكونات:

ملعقتان صغيرتان من هريس اليقطين.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب



طريقة التحضير: تقطيع اليقطين إلى عدّة قطع، ثمّ وضعها في الخلاط للحصول على هريس اليقطين. إضافة العسل والحليب إلى الهريس للحصول على عجينة. وضع المزيج على البشرة لمدّة 20 دقيقة، ثمّ غسلها بالماء الدافئ. كرري استعمال كريمات تفتيح البشرة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً قبل النوم.

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