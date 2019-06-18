احصلي على برونزاج ناجح وحافظي عليه!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - ننتظر موسم الصيف كل عام لتمضية وقت ممتع على الشاطئ والاستمتاع بأشعة الشمس المشرقة والحصول على لون أسمر جذاب مع جلسات التسمير التي قد تكون مضرّة كثيراً في حال أسأنا الاستفادة منها. فأشعة الشمس لها أضرار كبيرة على البشرة، لذا يجب الاستفادة منها بدل المعاناة من تأثيرها السلبي.

وللحصول على برونزاج سليم يدوم لفترة أطول دون أن تعرّضي بشرتها للضرر وتسرّعي شيخوختها، إليك بعض النصائح العملية.



1- كريم الوقاية من أشعة الشمس لا يمنعك من الحصول على لون جذاب، إنما يحمي بشرتك من الحروق والتشقّاقات. استخدمي كريم وقاية من الشمس بدرجة عالية خاصة لبشرة وجهك، واختاري درجة حماية أقل لبشرة جسمك. فإن المكوّنات التي تحتوي عليها كريمات الوقاية من الشمس تلعب دور الحاجز الذي لا يقف في وجه أشعة الشمس وأضرارها.

كريم الوقاية من أشعة الشمس من Nuxe



2- لا تعرّضي بشرتك لأشعة الشمس عندما تكون في ذروتها، في المقابل استفيدي منها واحصلي على لون جذاب في فترات بعد الظهر أو قبل أن تبلغ ذروتها عند الظهيرة. ولا تطيلي الجلوس لأن الوقت ليس المعيار الصحيح للاسمرار حيث أن مادة الميلانين الموجودة في الجسم تختلف من شخص إلى آخر وهي التي تحدّد اللون الذي سيحصل عليها بغض النظر عن المدة.

كريم الوقاية من Clinique



3- تجنبي جلسات السولاريوم لأنها تؤدي إلى ظهور بقع على بشرتك، خاصة أنها تضخ كميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تحفّز عملية إنتاج الفيتامين D ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

4- بين حين وآخر، اجلسي تحت المظلّة واحمي بشرتك من أشعة الشمس. فبشرتك بحاجة إلى الاحتماء من الأشعة الضارة والشعور بالبرودة، وبهذه الطريقة تكسبين لوناً أسمر جذاباً دون أن تعرّضي بشرتك إلى الحروق والتشقّقات.

كريم الوقاية من Clarins



5- المأكولات الغنيّة بمضادات الأكسدة تساعد في تعزيز قوة البشرة وقدرتها على مكافحة الجذور الحرّة وغيرها من العوامل المضرّة بصحّتها. أكثر من تناول هذه المأكولات منها الطماطم والفواكه والخضار الحمراء.

6- الشوكولاتة الداكنة من المأكولات التي تساعد في حماية البشرة من حروق الشمس والتلف حيث أنها تحتوي على مادة الفلافونويد التي تعزّز متانتها وقوّتها.