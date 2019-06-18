ماسك الزبادي والنشا لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - لم يعد روتين العناية بالبشرة مسألة اختيارية بل باتت حاجة أساسية لكل سيدة خاصة في ظلّ العوامل المؤثرة في صحة البشرة والتي تؤدي إلى شيخوختها المبكرة وتلفها. وعلى الرغم من تضافر جهود العلامات التجارية العالمية في تقديم أهم مستحضرات العناية بالبشرة والجمال، تبقى الخلطات الطبيعية التي تحضّرها السيدة في منزلها خياراً أولاً بالنسبة إليها.



ويشكّل الزبادي أحد أبرز المكوّنات التي تدخل في تركيبة أقنعة الوجه بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات، مثل الكالسيوم، والبروتين، والمغنيسيوم، التي تحافظ على صحة الجسم وتغذي البشرة وتحميها من العوامل المضرّة بها.

النشا لتبييض البشرة





وقد أثبتت التجارب بأن ماسك الزبادي والنشا له تأثير فعّال في تعزيز نضارة البشرة ومنحها لوناً متجانساً، خاصة وأن النشا يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يستخدم في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

وفي ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي دخل الزبادي والنشا في تركيبتها والتي يمكنك تحضيرها في المنزل للعناية ببشرتك.

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1- ماسك الزبادي والنشا مع الليمون

ضعي في وعاء نظيف مقدار فنجان من الزبادي وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من النشاء وبضع قطرات من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس، وزّعي المزجي على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسل وجهك بالماء الفاتر.

تساعد هذه الخلطة على تقشير البشرة وتفتيح لونها.

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عصير اللمون لتبييض البشرة

2- ماسك الزبادي والنشا مع العسل

في وعاء نظيف ضعي مقدار فنجان من الزبادي وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من النشا ورشة قرفة والقليل من الخميرة. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. ضعي العجينة على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

تساعد هذه الوصفة على تغذية البشرة وترطيبها وتفتيح لونها.

العسل لتغذية البشرة



3- ماسك الزبادي والنشا وماء الورد

في وعاي نظيف ضعي ربع كوب من الزبادي وأضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من النشا وملعقة من ماء الورد. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. وزعي العجينة على بشرتك النظيف واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسلها جيداً بالماء الفاتر.

تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة وإزالة الشوائب عنها وتفتيح لونها.

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