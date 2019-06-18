ماسكات مجربة لتجديد حيوية البشرة في الصيف.. نتائج مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - في الصيف تتعرض البشرة للكثير من المشاكل الصحية، مثل إفراز الكثير من الزيوت خاصة البشرة الدهنية، الشعور بالحكة مع التراب، والبقع الداكنة أو بعض الالتهابات التي تُسببها الشمس الحارقة. لذلك إليك ماسكات مجربة تساعدك على تجديد حيوية بشرتك، فقط طبقيها بشكل دوري، حتى تحصلي على البشرة التي تتمنين، وتحميها من كلّ هذه المشاكل.



ماسك اللوز وماء الورد

ماسك اللوز وماء الورد

- 10 حبات لوز مطحونة جيدًا

- ربع كوب من ماء الورد





اخلطي اللوز مع ماء الورد، وابدئي بتطبيقه جيدا على بشرتك.

اتركي الماسك يدوم لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الدافىء.

كرري الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، فهو يساعد على تجيد خلايا الجلد باستمرار، ويمكنك تطبيقه على اليد والرقبة أيضا.



ماسك البابايا وعسل النحل

ماسك البابايا وعسل النحل

- 4 ملاعق من ثمر البابايا المهروسة

- ملعقة كبيرة عسل النحل



اخلطي البابايا مع عسل النحل، ووزعيهما على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 20- 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء.

يساعدك هذا الماسك على التخلص من الجلد الميت، إذ تحتوي البابايا على مضادات أكسدة ومضادات للـ تجاعيد وتقاوم علامات تقدم سن البشرة، والعسل بمثابة مغذّ قوي لبشرتك.

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ماسك عصير الخيار مع الشوفان

العناية بالبشرة باستخدام الماسكات الطبيعية

- ربع كوب عصير خيار

- 2 ملعقة كبيرة شوفان





اخلطي الشوفان مع الخيار، ووزعيه على بشرتك.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر بعدها.

كرري الماسك مرة أسبوعيا، فهو يساعدك على تنظيف البشرة خاصة البشرة الحساسة، فهو مقشر ملطف وغني بالفيتامينات والمعادن الموجودة بالخيار، والشوفان لملمس ناعم، وبنفس الوقت يزيل الجلد الميت من دون أن يؤذي بشرتك.

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