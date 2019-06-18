كولاجين طبيعي للبشرة من الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - الكولاجين نوع من أنواع المواد المفيدة للبشرة، ويعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مشاكل البشرة. والكولاجين أساس لتجديد خلايا البشرة والحفاظ على شبابها وحمايتها من التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ، ولأنّ نسبته وكثافته تتراجع وتقلّ مع التقدّم في السنّ، تصبح البشرة بحاجة ماسّة إلى كميّات مضاعفة منه كي تحافظ على مظهرها الشاب والحيويّ، وذلك من خلال بعض الوصفات الطبيعيّة التي تدعم مستويات الكولاجين في البشرة بعيداً عن عمليّات التجميل.

قناع بياض البيض لشد ّ البشرة





الكولاجين الطبيعيّ في البشرة

يساعد الكولاجينعلى تجديد خلايا البشرة، ينتجه الجسم طبيعيّاً، إلّا أنّه مع التقدّم في السنّ وبعد سنّ الـ35، تبدأ مستوياته بالتراجع وتقلّ كثافته، ما يستدعي الاستعانة ببعض العلاجات الخارجيّة التي تدعم كميّاته، خاصّة وأنّه يساعد أيضاً على تضييق المسامّ الواسعة، يخفّف من ضرر التعرّض لأشعّة الشمس. يعالج أيضاً الندوب، آثار البثور والحبوب، يحارب ترهّل البشرة، الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



خبراء العناية بالبشرة لا يشجعون على اعتماده بطرق صناعيّة، كتناوله على شكل حبوب أو حقن تحت الجلد، لأنّ ذلك قد تنتج عنه بعض الأضرار الجانبيّة، مثل احمرار البشرة، تقشّر الجلد أو تصبّغه، بل ينصحون باتّباع طرق آمنة وطبيعيّة لتحفيزه، مثل توزيع كريم واقٍ من الشمس قبل مغادرة المنزل، تناول مكمّلات فيتامين C يوميّاً والأغذية الغنيّة بالأحماض الأمينيّة، كالأسماك، البيض، المكسّرات، الفواكه المجفّفة، البقوليّات وأنواع التوت البريّ، إضافة إلى شرب كميّات وافرة من الماء، تقشير البشرة وتدليكها بزيوت طبيعيّة تحفّز إنتاج المزيد من الكولاجين.



تعرّفي على بعض الوصفات الطبيعيّة التي تساعد البشرة على إنتاج المزيد من الكولاجين بشكل طبيعيّ وآمن.

قناع الكولاجين بالكيوي

خلطات كولاجين طبيعي للبشرة

قناع الكولاجين بالكيوي والأفوكادو



تهرس ثمرة من الكيوي مع ½ حبّة من الأفوكادو. يخلط المزيج جيّداً، ثمّ يوزّع كقناع على بشرة نظيفة لمدّة 20 دقيقة، ليشطف فيما بعد بالماء الفاتر، فالبارد وترطّب كالمعتاد.

كولاجين ببياض البيض والعسل والصودا

تخلط ملعقة صغيرة من البيكنج صودا مع ملعقة من العسل وبياض بيضة كاملة. يوزّع المزيج على كقناع على كامل بشرة الوجه، ثمّ تغطّى بشرائح الخيار الطازجة. تترك لمدّة 20 دقيقة، ثمّ تشطف وتجفّف، ثمّ ترطّب بكريم مناسب.





قناع الأناناس والبابايا كولاجين طبيعي للبشرة



نوعان من الفاكهة يمتازان بغناهما بالأحماض الأمينيّة التي تعمل على تقشير البشرة وتجديد خلاياها. احرصي على اختيارها طازجة، ثمّ قومي بهرس كميّتين متساويتين من الأناناس والبابايا. وزّعي المزيج على كامل البشرة بعد تنظيفها بالغسول المناسب ويترك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يشطف بالماء. تجفّف البشرة وترطّب كالمعتاد.

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