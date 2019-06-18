إطلالات النجمات في حفلات السعودية هذا الصيف عنوانها الأناقة المحتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - أحيت الكثيرات من النجمات العربيات حتى الآن حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية، وقد اخترن لهذه الاطلالات فساتين سهرة فاخرة وناعمة، وقد تميزت بكونها محتشمة ناسبت عادات وتقاليد البلد، واللافت للنظر أنه وبالرغم من تصميمات الفساتين المحافظة، غير أنها بدت غاية في العصرية والرقي، وإليكِ بعض الأمثلة.



نانسي عجرم في السعودية في فستان سهرة أسود:



من بين النجمات اللواتي أحيَيْن حفلات في السعودية مؤخرًا، كانت نانسي عجرم التي اختارت فستان سهرة بتصميم محتشم مع لمسات من العصرية، لونه أسود وقماشه براق مشكوك بالترتر بقصة ياقة مستديرة وأكمام طويلة، محدد الخصر بحزام رفيع، وتنورته منسدلة بشكل ناعم.

نانسي عجرم في السعودية في فستان سهرة أسود





بلقيس فتحي في اطلالة راقية في السعودية:



من المعروف عن بلقيس فتحي اطلالاتها الراقية والمحتشمة، وطبعًا لحفلتها في السعودية اعتمدت تصميمًا ذا طابع شرقي محافظ، اختارته من دار “باسيل سودا” Basil Soda باللون الرمادي، عبارة عن جاكيت مرصع بالكريستال ومزين عند الخصر بشريطة، مع تنورة ماكسي من قماش الشيفون. وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة.

بلقيس فتحي في اطلالة راقية في السعودية







أحلام في السعودية في فستان باللون الفضي:



جميع نقاد الموضة متفقون على نجاح التعاون بين أحلام وزهير مراد Zuhair Murad، وهذا الفستان الذي اختارته مؤخرًا لإحياء حفلها في السعودية، دليل جديد على ذلك، مصنوع من قماش التول المطرز بالترتر والخيوط الفضية البراقة، بقصة فاخرة ومحتشمة مستوحاة من فساتين الأميرات، مع حزام معدني يزين الخصر.

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أحلام في السعودية في فستان باللون الفضي







نوال الزغبي في فستان أسود في السعودية:



نوال الزغبي تألقت مؤخرًا في حفلها الذي أحيته في المملكة العربية السعودية في فستان سهرة باللون الأسود من دار “لابورجوازي” Labourjoisie، بتصميم محتشم مع ياقة عالية وأكمام متوسطة الطول وتنورة كلوش وصل طولها حد الكاحل، وقد زينت الاطلالة بمجوهرات ماسية بارزة.

نوال الزغبي في فستان أسود في السعودية



اطلالات النجمات في حفلات السعودية هذا الصيف عنوانها الأناقة المحتشمة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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