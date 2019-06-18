موديلات بدلات ملونة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - تضمنت عروض الزياء العالمية لصيف 2019، بدلات نسائية ملونة تتناسب مع جميع اطلالات كل السيدات، سواء كانت النهارية أو المسائية.

الجمبسوت الشورت موضة هذا الصيف



وقد حرص مصممو الأزياء على أن تناسب البدلات النسائية جميع أذواق النساء، وجميع القوام أيضًا.

Pamella Roland

هذه بعض أشكال البدلات النسائية الملونة التي شهدتها عروض دور الأزياء العالمية:



بدلات نسائية بعيدة عن الكلاسيكية التقليدية

من المؤكد أنّ بدلات صيف عام 2019 مختلفة كل الاختلاف عن البدلات الكلاسيكية، إن من حيث التصميم أوالقصات أو الألوان.

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بدلات نسائية مزدوجة الصدر أو ما يُعرف بالـDouble Breasted

برزت البدلات النسائية المزدوجة الصدر أو ما يُعرف بالـDouble Breasted بألوان مختلفة هذا العام، ولكن في حال كنتِ ممتلئة القوام تفادي هذه القصة بخاصة بألوانها الفاتحة التي ستظهركِ بشكل ممتلىء أكثر من الواقع.

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بدلات نسائية مطبعة

لا شك أنّ الأقمشة المطبعة هي سيدة الموقف هذا العام، فكما الفساتين والتنانير والكنزات المطبعة رائجة كثيرًا في صيف 2019، كذلك البدلات العصرية المتنوعة القصات رائجة هذا العام بحسب عروض أهم دور الأزياء العالمية.

Noon by Noor



بدلات نسائية ذات سترة قصيرة

تصدرت البدلات النسائية ذات السترة القصيرة بألوان صيفية، مشهد موضة صيف عام 2019، وهي تعطي للاطلالة رونقًا عصريًّا مميزًا بجعلها تصلح لجميع المناسبات.



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بدلات تجمع بين الرسمي والرياضي

البدلات النسائية الملونة ليست حكرًا على الاطلالات النهارية أبدًا، فقد سبق لنا أن أكدنا على أنّ الألوان الصيفية رائجة حتى في المناسبات الرسمية، لذلك كل ما يجب فعله للتحول في البدلة عينها من اطلالة نهارية إلى مسائية، هو تغيّر الحذاء وتصفيفة الشعر والاكسسوارات، إذ إنّ الحذاء الرياضي مع البدلة هو اطلالة نهارية بامتياز.

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بدلات بألوان فاقعة

من الطبيعي ألّا تقتصر ألوان البدلات النسائية على الألوان المحايدة أو الهادئة، فالصيف معروف بألوانه الصاخبة، بخاصة اللون الأصفر الذي تصدّر المشهد بشكل كبير هذا العام.

ايلي صعب



بدلات على شكل فستان سهرة

يمكنكِ الخليج 365 استبدال فستان السهرة ببدلة مميزة تجميع بتصميمها بين الفستان والبدلة في آن، من حيث النقوش والقصات والترتر الذي يزينها، إضافة إلى الأحزمة التي تضفي عليها اطلالة راقية.