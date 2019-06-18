فساتين صيف ستلزَمكِ من ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - تقدم دور الأزياء تشكيلات الريزورت من أجل توفير مزيد من الراحة والعصرية لكل امرأة، من ثم سيكون ممشى عروض أزياء "ريزورت 2020" وجهة أساسية لأناقتِك.

باتت حقيقة، أنّ الفستان الصيفي بروحه الشابة والمبهجة، قطعة أساسية في خزانة الصيف، حتى للسيدات اللواتي تظهرن بالبنطلونات والإطلالات الكاجوال. وهنا نتوقف عند أجمل صيحات الفستان الصيفي التي قُدّمت ضمن تشكيلات "ريزورت 2020".



اقتني قطعة مزينة بالكرانيش

فساتين من دار شانيل

اتفق المصممون في عروض "ريزورت 2020" على صيحة الكرانيش بشكل بارز وجريء. اختارت دار الأزياء الفرنسية شانيل chanel تصميم الكرانيش في شكل صفوف، لتزين تنانير فساتين الصيف، ورغم أنّ الألوان الصيفية ظهرت بشكل محدود ضمن تشكيلة الدار، إلا أنّ الكرانيش كان لها الفضل في أن تقدم شانيل تصميمات عصرية تناسب الرحلات.



نقوش مستوحاة من الطبيعة

فساتين ديور

تميزت تشكيلة ديور Dior بالأزياء المطبعة برسوم مستوحاة من الطبيعة، كما اعتمدت الدار الراقية على تداخل النقوش ووضوحها، ليشعر الرائي أنه أمام لوحة لفنان تشكيلي مخضرم.

فساتين ماكسي من دار ديور



كذلك، قدمت الدار مجموعة كبيرة من الفساتين الماكسي التي تتسم بالحشمة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمرأة العربية.



ألوان ساطعة لا تخلو من الدفء

فساتين من الألوان الدافئة

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تصدرت الألوان الدافئة مثل البرتقالي والأحمر و البني، الممشى خلال عروض "ريزورت 2020". قدم دار أزياء "أوسكار دي لارينتا" Oscar de la renta الأحمر التوتي، والأصفر المستوحى من أشعة الشمس، وعلى النقيض ظهر البيج ضمن تشكيلة الدار كخيار صيفي ناعم، لا سيّما وأنّ أغلب التصميمات جاءت مزينة بألوان ناعمة أضافت حيوية للّون الأساسي مثل البيج.



الأكمام المنفوخة صيحة مميزة لفساتين هذا الصيف

فساتين بأكمام منفوخة

إذا كانت الأزياء المطبعة بالورود ورسوم الحياة البرية، اتجاهًا برز خلال عروض "ريزورت 2020"، فإنّ الأكمام المنفوخة هي الصيحة المنافسة التي نالت إعجاب أغلب المصممين، تقريبًا، لا يخلو عرض من موضة الأكمام المنفوخة المميزة لهذا الصيف.



"ريزورت 2020" يلهمكِ بفساتين مسائية أنيقة

فساتين ماكسي

عادةً ما تتسم عروض الريزورت بالأزياء الصباحية المبهجة، إلا أنها قدمت أيضًا بعض الخيارات المسائية الأنيقة، من خلال فساتين ماكسي من الشيفون بألوان تناسب المساء، مثل الأسود والجملي والتوتي، كذلك ظهر حزام الخصر ليعزز أناقة القطع المسائية.

شاهدي مجموعة من أجمل الفساتين الصيفية التي قُدّمت خلال "ريزورت 2020".

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