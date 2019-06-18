الجينز الممزق من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - حققّت صيحة الجينز الممزق رواجاً خلال السنوات الأخيرة وما زالت معتمدة حتى اليوم . فلا مهرب من الجينز خلال النهار وللإطلالات الكاجوال لذلك رصدنا أشهر النجمات العالميات بصيحة الجينز الممزّق. اليك أجمل تلك الاطلالات :



1- أشلي سيمسن

أشلي سيمسن

أطلّت أشلي سيمسن باطلالة الجينز الواسع الممزّق ونسّقته مع حذاء رياضي من اللون الأسود وبليزر من صيحة الكاروهات مع توب أسود .



2- جيجي حديد

جيجي حديد

نسّقت جيجي حديد سكيني جينز ممزّق مع حذاء مسطّح من اللون الأبيض وتيشيرت من اللون نفسه. أضافت قبّعة رياضية لأزيائها ممّا جعل من اطلالتها صيفية وكاجوال.



3- كورتني كارداشيان

كورتني كارداشيان

أطلّت كورتني كارداشيان بصيحة الجينز الممزّق مع حذاء مول بكعب عالٍ و تيشيرت كاجوال من اللون الأسود. زيّنت كورتني اطلالتها بنظارات شمسية ملوّنة .



4- بريانكا تشوبرا

بريانكا تشوبرا

أحببنا اطلالة بريانكا تشوبرا الكلاسيكية المؤلّفة من جينز ممزّق وبليزر أسود وبلوزة من اللون نفسه.



5- الجمبسوت الممزّق

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سيلينا غوميز

اعتمدت المغنيّة الأميريكية سيلينا غوميز صيحة الجمبسوت الدنيم الممزّق خلال اطلالة نهارية ونسّقت معه حذاء رياضياً أبيض وكروب توب من اللون نفسه لإطلالة كاجوال.



نجمات عربيّات في صيحة الجينز الممزّق أيضاً

نانسي عجرم

اعتمدت نانسي عجرم اطلالة رياضية جمعت من خلالها بين الجينز الممزّق مع كنزة شتوية من اللون الأسود وحذاء رياضي من اللون نفسه .

جيسي عبدو



أمّا جيسي عبدو فاختارت اطلالة مونوكروم من اللون الأبيض جمعت فيها صيحة الجينز الممزّق من اللون الأبيض مع توب من اللون نفسه وجاكيت جينز وحزام يضمّ الخصر من ماركة لويس فويتون.

ياسمين صبري



و باطلالة نهارية كاجوال، نسّقت ياسمين صبري الجينز الممزّق مع حذاء رياضي من اللون الأبيض وجاكيت مورّد من اللون الزيتي.

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