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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - الآن وقد دخلنا موسم صيف 2019 بكل قوة وجرأة، لاحظنا رواج موضة الباندا كأحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019، حيث ملأت صفحات «الإنستقرام» بمختلف تصاميمها وألوانها وخاماتها، سواء كانت رفيعة أو عريضة.. مخملية، لمّاعة، مزخرفة أو كلاسيكية.
وعلى الرغم من أن الباندا ليست بصيحة إكسسوار الشعر الجديدة كليًا على ساحة الموضة العالمية، حيث ارتدتها من قبل نجمات عالميات مثل بريجيت باردو Brigitte Bardot في صباها، وغريس كيلي Grace Kelly، وبلير والدورف Blair Waldorf، وهيلاري داف Hilary Duff، وغيرهن من النجمات، إلا أنها تعود اليوم كواحدة من أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019 بلمسات عصرية جديدة مفعمة بالحيوية، بتوقيع أهم المصممين الحاليين.
تقدّم لكِ «الخليج 365» اليوم أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019، من خلال تصاميم الباندا المتنوّعة؛ لكي توفّري إلى إطلالتك هذا الموسم إضافة مثالية أنثوية وعصرية.
الباندا أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019 من وحي النجمات
تنوعت تصاميم الباندا في مجموعات ربيع وصيف 2019، بدايةً مع علامة برادا Prada التي اعتمدت على أسلوب الريترو Retro، مرورًا بدار كريستيان ديور Christian Dior التي فضّلت المينيمالية في تصاميم الباندا، وصولًا إلى علامة سيمون روشا Simone Rocha، التي ألهمت ناظرينا بمختلف ابتكارات الباندا.
تصميم الباندا العريض أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019
إن حجم الباندا لا يقل أهمية عن الخامات المصنوعة منها، عندما يتعلّق الأمر بهذه الصيحة. تعد برادا Prada أبرز من اعتمد صيحة الباندا العريض على منصتها لعروض ربيع وصيف 2019، مضفية لمسة من الفخامة على الإطلالة.
وللحصول على إطلالة مميزة هذا الموسم، ننصحك باعتماد الباندا العريضة المصممة من قماش المخمل أو الساتان الفاخر كإكسسوار للشعر.
تصميم الباندا المزخرف أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019
تصميم الباندا المزخرف هو أهم إكسسوارات الشعر للسهرات لموسم ربيع وصيف 2019، حيث يضفي تألقًا لا مثيل له على أي إطلالة. وقد جاءت علامة سيمون روشا Simone Rocha لتكون الرائدة في تصميم وتنسيق الباندا المزخرف على منصتها.
ننصحك بتنسيق الباندا المزخرف مع فستان من الدانتيل، أو مصمم من قماش مطبّع بالورد؛ لإطلالة بوهيميّة أنثوية تلفت الأنظار.
تصميم الباندا الكلاسيكي أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019
أكّدت دار كريستيان ديور Christian Dior أهمية إضفاء لمسة كلاسيكية على أحدث اتجاهات الإطلالات. فاختارت المديرة الإبداعية للدار ماريا غراتزيا كيوري Maria Grazia Chiuri الاستلهام من عالم رقص الباليه؛ خلال عرض مجموعة ربيع صيف 2019، مع استكمالها إطلالات العارضات بالباندا الرفيع المينيمالية الناعمة كإكسسوار الشعر.
من السهل جدًا تنسيق إطلالة كريستيان ديور بالباندا، حيث إنها تتناسب مع معظم الملابس في خزانة ملابسك. ارتديها مع أزياء مريحة خلال النهار، مثل القمصان والجينز والأحذية ذات الكعب العالي، أو ارتديها مع فستان وصندل مفتوح من الأمام لإطلالة أكثر أناقة.
تصميم الباندا الرفيع أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019
تعدّ النجمتين أودري هيبورن Audrey Hepburn وإليزابيث تايلور من الأيقونات اللاتي اعتمدنه. ويعد تنسيق الباندا الرفيع من أحدث صيحات إكسسوارات الشعر لصيف 2019، وقد قدّمته علامة ميوميو Miu Miu بأجمل صورة من خلال اعتماد ربطة العقدة، فجاءت سادة أو مزخرفة بالكريستال.
اعتمدي تنسيق الباندا الرفيع مع تسريحة شعر منسدلة وأسلوب أزياء كاجوال.
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