موديلات جمبسوت تناسب المرأة المحجبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - اختيار الجمبسوت المناسب للمرأة المحجبة، أمر ربما يكون صعبًا قليلًا، فإن وجدتِ جمبسوت واسعًا مع أكمام طويلة، وبالوقت نفسه بتصميم عصري وموضته رائجة بهذا الموسم، فأنتِ بالطبع محظوظة بشكل كبير.

حاولنا اليوم أن نوفر عليكِ عناء البحث، إذ اخترنا لكِ موديلات جمبسوت بتصميمات مختلفة من فاشينيستات انستقرام، لتناسب كل الصبايا المحجبات، مع تنسيقات حتمًا ستعجبكِ بعد مشاهدة الصور، وإليكِ التفاصيل.



الجمبسوت البولكا دوت أحدث خيارات الفاشينيستات

ماهي الشيمي

لا شك في أننا نعرف كيف سيطرت موضة البولكا دوت ،أو التصاميم المنقطة، بشكل كبير هذا الصيف، فلم لا تختارينها بـ جمبسوت مميز عصري وأنيق، مع ألوان زاهية، كهذا التصميم المميز من ماهي الشيمي، مع البنطلون الواسع الذي يناسب كذلك صاحبات القوام الممتلىء، مع لون مميز لدرجة الأخضر المنقط مع الأبيض، نسقت معه سنيكر وحجابا أبيض، وإن كنت ممتلئة قليلا، اختاري حذاء بكعب عالٍ ليزيدك رشاقة.

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الجمبسوت المستوحى من ملابس السفاري

إيمان رشاد

ملابس السفاري هي الأخرى وجدناها بشكل كبير على منصة عروض الأزياء، واعتمدتها مدونات الموضة مثل إيمان رشاد، ومنة السوني بطريقة ذكية وعصرية باختيار الجمبسوت الباجي بألوان البيج.

منة السوني



اعتمدته إيمان من دون أكمام لتنسيق مع القميص الأبيض، مع التوربان العصري، بينما منة السوني اختارته بأكمام طويلة ليكون مريحا أكثر، ومناسبا بشكل أكبر لك أثناء السفر والرحلات، نسقت معه قبعة البيري فوق الحجاب.



الجمبسوت بخطوط الطول أنيق وعملي

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نوران خليفة

بألوان زاهية ومختلفة، يمكنك اعتماد الجمبسوت المخطط بالطول من مدونات الموضة، اعتمديه مع بنطلون واسع حتى وإن كنت نحيفة، لتبدي مرتاحة أكثر بالتصميم، كالذي اختارته الفاشينيستا نوران خليفة، مناسب للتنزه وخروجاتك النهارية.



الجمبسوت الأبيض مع الجاكيت المخطط

سمر البرشا

إن كنت تمتلكين جمبسوت ضيقا قليلا، فبكل بساطة ارتدي معه كارديغان طويلآ، أو جاكيت طويلا، مثلما اعتمدت سمر البرشا مع الجمبسوت الأبيض العصري، باختيار جاكيت مخطط يتناغم مع لون الجمبسوت، عملي وأنيق.

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