موقف محرج، تعرضت له المطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي، خلال حفلها الغنائي المتضمن لاستعراضات راقصة، بولاية تينيسي، ضمن فعاليات مهرجان Bonnaroo Arts and Music.
وأطلت المطربة الأمريكية بـ"جامبسوت" ضيق للغاية ولامع ويجمع بين الأبيض والأزرق والبرتقالي والسماوي، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، لتتمزق أزيائها، خلال تقديمها عرض غنائي راقص، في ظل وجود مئات الآلاف من الحضور.
وذكر موقع tmz الأمريكي، أن صاحبة الـ26 عامًا، غادرت المسرح، لاستبدال ملابسهها، لتعود سريعًا إلى الحضور عقب بضع دقائق، مطلة بـ"روب" أبيض طويل غير منقوش، وفضفاض.
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واهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بالواقعة، وسط إشادتهم بـ"ذكاء" كاردي بي في التعامل مع الموقف، ودعوتها للجمهور لاستكمال الرقص والغناء بحماس، عقب ظهورها بـ"الرداء الأبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| مطربة أمريكية ترتدي "روب" بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح: موقف حرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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