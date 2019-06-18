طريقة عمل الطعمية في المنزل

تعتبر الطعمية أو الفلافل طعام تقليدي في مطبخ الشرق الأوسط وعلى الأرجح نشأت في مصر، وتوجد الآن في جميع أنحاء العالم كبديل عن اللحوم للنباتيين وشكل من أشكال طعام الشارع، وهي عبارة عن كرة مقلية أو قرص مصنوع من الحمص أو الفول.

ويتزامن اليوم 18 يونيو اليوم العلامي للفلافل، ويقدم هُن طريقة عمل الفلافل في المنزل.

مكونات العجينة

نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل.

خضرة متنوعة (كرات- جذور البصل الأخضر الخضراء- شبت -كزبرة بقدونس).

10 فصوص ثوم.

ملعقتين كبار ملح

شطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة فلفل أسمر.

ملعقتين كزبرة مطحونة.

اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

بصلة متوسطة الحجم.

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طريقة التحضير

- صفي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة، ويفرم في الكبة حتى يصبح كالعجين.

- يصب في وعاء بعد غسل و تقطيع الخضرة والبصل، أفرميهم في الكبة مع الثوم وباقي التوابل حتي تمام الفرم.

- ضعي الخليط السابق على الفول، ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتى يتجانسا تماما.

- تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك.

- احفظيها في أكياس في الفريزر عند الاستخدام، أقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة.

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