بـ"الشطة والليمون".. طرق مختلفة لتحضير الطعمية في يومها العالمي

احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم العالمي للفلافل أو ما يسمى بـ "الطعمية"، والذي يصادف اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وهي إحدى أشهر الأكلات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ينسب أصلها لعدة بلدان منها فلسطين ومصر وسوريا.

ويقدم هُن طرق مختلفة لعمل الفلافل.

بالشطة

المكونات

حبتان من الطماطم.

قرنان من الفلفل الحار.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المجروش.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

- نقطع الطماطم بشكلٍ ناعم، ونزيل من الفلفل البذور.

نضع الطماطم، والفلفل الحار، والفلفل المجروش، والملح في الخلاط الكهربائي، ونخلط كافة المكونات جيداً، لمدة ثلاث دقائق، حتى يتشكل لدينا خليط متجانس.

- نضع الشطة في صحن لائق للتقديم، ونقدمها مع الفلافل.

بالليمون المعصفر

المكونات

عجينة طعمية.

ليمون معصفر.

زيت سمسم.

كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير

- احشي الطعمية بالليمون المعصفر المقطع الى قطع صغيرة ثم شكليها على الشكل المعتاد للطعمية او شكليها حسب الرغبة.

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- ضيفي على الوجه السمسم والكزبرة الناشفة ثم اقليها في الزيت حتى تصل الى اللون الذهبي.

- قدميها ساخنة مع الجرجير والفول بالبشاميل وعسل وطحينة وفطير حسب الرغبة.

بالبيض

المكونات

بيض.

عجينة طعمية.

ملح أو رشة خل.

سمسم.

زيت.

طريقة التحضير

- يتم سلق البيض بالطريقة العادية، على أن يتم إضافة كمية من الملح أو الخل إلى الماء المخصص للسلق، حتى تنفصل القشرة عن البيضة بسهولة أثناء تقشيرها.

- ‏نحضر عجينة الطعمية بعد ونضعها فى طبق، ويتم تغليف البيض المسلوق بها بعد أن يتم نزع القشرة الخارجية عنه، حتى يتم تغليف البيضة كاملة بعجينة الطعمية.

- فى طبق آخر نضع كمية من السمسم، ويتم "دحرجة" البيض فيها حتى يتغلف به كاملًا.

- فى هذه الأثناء نضع زيت غزير على النار حتى يكون ساخن، ونضع فيه الطعمية بالبيض لمدة 10 دقائق حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

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