احذري شرب الماء في زجاجات بلاستيكية.. يسبب سرطان الثدي ويقلل الخصوبة

يؤثر البلاستيك على الصحة العامة، كما له أضرار ومخاطر على نسبة الأستروجين، ومن أضرار البلاستيك كما ذكرها موقع "daily medical".
1- كثرة شرب الأطفال الماء من زجاجات بلاستيكية يؤدي إلى تنامي بكتريا الفم، التي تؤثر على مينا الأسنان.
2- يؤثر البلاستيك على توازن الهرمونات، وخاصة نسبة هرمون الأستروجين.
3- قد تتعرض خصوبة المرأة لتأثير سلبي نتيجة شرب الماء باستمرار من زجاجات بلاستيكية، بسبب خلل الهرمونات.
4- احتواء البلاستيك على مادة BPA يزيد من احتمال البدانة وخاصة لدى الأطفال.
5- تفيد دراسات بأن البلاستيك يزيد نمو البكتريا الضارة في الأمعاء، خاصة عند إعادة استعمال الزجاجة البلاستيكية.
6- توجد أدلة تربط بين بعض أنواع السرطان وخاصة أورام الثدي وبين تناول مشروبات غازية في عبوات بلاستيكية، تحتوي على مادة BPA.
ولتجنب ذلك يجب شرب الماء في زجاجات مصنوعة من الاستانليس ستيل لشرب الماء، ويجب شرب الماء في زجاجات بلاستيكية مرة واحدة فقط.
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