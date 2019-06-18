عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية تعتذر للعرب بسب صورة الحذاء

عقب تعرضها لموجه من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، عن اعتذارها على صورتها "المسيئة" لخطوط الطيران بالدولتين العربيتين السعودية والإمارات.

ونشرت "بيلا"، بيانين باللغتين العربية والإنجليزية، عبر خاصية "أستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت خلاله: "مرحباً، أنا أقوم بنشر هذا البوست لتوضيح بعض الأمور التي أثقلت قلبي، أولا لا ولن أقبل أبداً أن تستخدم صفحتي ومنشوراتي للتعبير عن الكراهية تجاه أى أحد، خصوصا إذا كان الأمر متعلقاً بأصولي وتراثي الجميل والقوي، أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم".

وتابعت عارضة الأزياء الشهيرة: "لا أكن في قلبي سوى الاحترام الكبير، وليس كذلك فقط، بل لطالما حاولت الوقوف مع الحق، خصوصاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط العظيم، لم أكن أبدا ولن أكون يوماً الشخص الذى يتحدث عن هذه البلدان سوى لنشر الحب والجمال الذي تتمتع به، كما علماني دائماً جدتى وأبي، الشعور بأنني تسببت بخيبة أمل لكم، هو ما يؤلمني كثيراً".

Advertisements

واستطردت: "لم يكن لصور حذائي على الاستوريز بالأمس أية علاقة بالسياسة، إنها الحقيقة، لم ألاحظ أبدا الطائرات الظاهرة في الخلفية، لم ولن أقلل يوماً من احترام هذه الخطوط الجوية، أو البلدان التي تتبع لها، على العكس، أنا أحب كثيراً هذه الخطوط الجوية التي تملك أفضل الطائرات والموظفين، أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لا سيما من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لم يكن ذلك القصد أبداً وآمل أن تتفهموا اللغط الذي حدث".

يشار إلى أن بيلا حديد نشرت صورة لها، خلال جلوسها في مكان مرتفع، صورت حذائها الأسود، لتظهر في الخلفية طائرات تابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات، ما أدى للعديد من التعليقات المهاجمة لها.

​