دراسة: طلاء الأظافر خطر على الأطفال

أكدت دراسة حديثة أجريت في مركز أبحاث الإصابات في مستشفى الأطفال الوطني، أن 64686 طفلاً تقل أعمارهم عن خمس سنوات عولجوا في أقسام الطوارئ بالولايات المتحدة من الإصابات المتعلقة بمنتجات الشامبو والمستحضرات والمكياج وطلاء الأظافر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبتلع الأطفال هذه المنتجات فتؤدى إلى الإصابة بالتسمم، أو يمكن أن تصل إلى العيون، لأن الأطفال غير قادرين على التفرقة بين المنتجات، وخاصة منتجات العناية بالشعر.
وكان مزيل طلاء الأظافر المنتج الأكثر خطورة على الصحة، بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر.
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