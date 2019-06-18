مجموعةُ روشاس لريزورت 2020.. بتفاصيل الهوت كوتور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطرت الصّور الظليّة، المستوحاة من تصاميم الهوت كوتور، على مجموعة روشاس لريزورت 2020، التي تمّت إعادة تصميمها، بإضافة لمسة عصرية، قدّمها المدير الإبداعيّ، اليساندرو ديل أكوا، لتكون مجموعةً أنيقة بلمسة فنيّة رائعة.

وتضمّنت المجموعة، فساتين ماكسي منتفخة، ومتدفّقة، وفساتين بتوب الكورسيه، مزينّة بربطات بو، وبتنانير ضخمة. بالإضافة إلى المزيد من معاطف الترانش الرّجاليّة، وبدلات البنطلون الواسعة، وتمّ تقديم القطع الأساسية في مجموعة متنوّعة من الموادّ والأقمشة، تنوّعت بين الحرائر المتدفّقة، وقماش الأورجانزا، إلى حرير الدوقة المطرّز بأزهارٍ صغيرة، للحصول على تأثيرٍ ثلاثيّ الأبعاد.

وأتت القطع المنفصلة الأساسية، مصنوعة من الجلد المطبّع بنمط النّعامة، بالإضافة إلى قطع الحياكة الجميلة، التي جاءت بطابعٍ حيويّ أنيق.