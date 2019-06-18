الجينز يسطع بالأصفر في صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يسطع الجينز باللون الأصفر في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن الأصفر يكسو هذا الموسم السروال والتنورة والشورت والفستان والجاكت، مشيرة إلى أن الطيف اللوني يمتد من درجات الباستيل الناعمة ذات الطابع الرومانسي الحالم إلى الأصفر الليموني الصارخ.

وأضافت جيرلوف أن الجينز الأصفر يتناغم مع القطع البسيطة، التي تكتسي بألوان هادئة كالأبيض، وذلك لتجنب المبالغة والتكلف.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فستجد ضالتها في إطلالة الأصفر الكاملة.