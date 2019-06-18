الدم في البراز يدق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قال البروفيسور الألماني فولفجانج فيشباخ إن وجود دم في البراز يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.
وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن وجود دم في البراز يرجع إلى أسباب عدة، منها البواسير وشرخ في الشرج أو التهابات الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي أو عدوى بالأمعاء كعدوى بكتيريا السالمونيلا أو كامبيلوباكتر.
وأضاف فيشباخ أن وجود دم في البراز قد يشير أيضا إلى الإصابة بما يعرف بالتهاب الرتوج (جيوب أو أكياس بالغشاء المخاطي المبطن للأمعاء)، مشيرا إلى أنه في أسوأ الحالات ينذر بالإصابة بسرطان القولون.
لذا شدد البروفيسور الألماني على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء وجود دم في البراز للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
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