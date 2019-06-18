بالفيديو| شاب يصطحب والدته في جولة للتنزه: "أحلى فوتوسيشن ولا إيه"

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، تقريرًا في برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، عن شاب يدعى "محمد" اصطحب والدته في رحلة ترفيهية والتقط معها صور "فوتوسيشن".

وأوضح "محمد"، أنه منذ فترة لا يجتمع مع أسرته ووادته بسبب ظروف عمله، ليقرر أن يصطحب والدته في جولة ليعيش طفولته مرة أخرى ويشعر بقربه منها.

واستعان "محمد" بصديق له، لكي يوثق هذه اللحظات عن طريق تصويره مع والدته، والتقط لهما بالفعل عددًا من الصور انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأوضح الشاب أن هناك قيمة طيبة أضيفت للبيوت، وقلّده عدد من الشباب اصطحبوا أمهاتهم وأمهات زوجاتهم أيضًا للتنزه، ناصحًا كل شاب وشابة بالاقتراب من عائلاتهم.

​