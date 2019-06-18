باسكال مشعلاني بـ"الهوت شورت" في إيطاليا

قرّرت المطربة بسكال مشعلاني، قضاء إجازتها الصيفية في إيطاليا مع ابنها وزوجها، وهو ما أعلنته عبر حسابها على "تويتر"، ونشرت صورة لهم.

وظهرت باسكال، في الصورة مرتدية تي شيرت وهوت شورت في أحد شوارع إيطاليا وتحديدًا بروما، وعلقت على الصورة: "وصلنا إيطاليا، اجازة روعة الطقس، راح ابقى نزلكم صور".

يذكر أن "باسكال"، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "اتعذبت كفاية" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية، والأغنية من كلمات وألحان الشاعر الكبير محمد رفاعي ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري

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