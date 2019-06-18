أبراج تمتلك لسانًا سليطًا ولا تراعي مشاعر الآخرين بالكلمات الجارحة

بعض الرجال ينتقدون كل شيء، وهم يعتمدون السخرية والكلمات الجارحة وحتى التعابير الجسدية واللفظية التي لا تراعي مشاعر المرأة. وهؤلاء الرجال لا يحاولون حتى التحكم بما يخرج من فمهم، فهم لسبب أو لاخر، يخيل اليهم بأنه يحق لهم توجيه هذه الإنتقادات اللاذعة للمرأة من دون ممارسة الحد الأدنى من الرقابة على الذات.

بعض النساء يسامحن هذه الفئة من الرجال بحكم أن بعضهم يملك قلبًا طيبًا وبالتالي يمكن التغاضي عن الكلمات الجارحة، ولكن البشر بطبيعتها تملك طاقة محدودة للتحمل وبالتالي حتى تبرير القلب الطيب يصبح تافهًا بعد فترة من الزمن. ولكن هذه الفئة تبقى أفضل بأشوط من الرجال الذي يملكون لسانًا سليطًا وهم أبعد ما يكون عن طيبة القلب. ولكن التعامل مع النوعين منهك نفسيًا وذلك لان كلامهم ما ينفك يحط من قيمة المرأة ويجرح مشاعرها وهذا الواقع غالبًا ما يؤدي إما الى الكثير من المشاجرات والمشاكل في العلاقة أو حتى إلى موت العلاقة حين تصل المرأة الى مرحلة تقرر فيها بأنها غير ملزمة على تحمل ما يحدث.

فمن هي الأبراج التي تملك لسانًا سليطًا وكلامها جارحًا؟.

العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

العذراء من أكثر الأبراج التي تملك معايير عالية جدًا لنفسها وللآخرين، كما انه من أكثر الابراج التي تنتقد وبقسوة بالغة. الرجل العذراء يعرف تمامًا ما الذي يجرح مشاعر المرأة وعوض تجنب قول ما يمكنه أن يؤدي الى ذلك أو القيام بأفعال جارحة فهو يستخدم معرفته تلك من أجل إحداث أكبر ضرر ممكن.

تعليقات العذراء حين ينتقد المرأة جارحة للغاية وكلامه لاذع فيه الكثير من التحقير والسلبية.. الامر خارج عن سيطرته.. ورغم انه يملك جانبًا حساسًا، ولكن شخصيته نقدية أكثر مما يجب كما انه مهووس بالمثالية ما يعني ان الغالبية الساحقة من التصرفات التي تقوم بها المرأة سيتم إنتقادها وبقسوة.

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الأسد 23 يوليو/ تموز - 22 أغسطس/ آب

الأسد ورغم انه أحيانًا يمكنه ان يكون مراعيًا لمشاعر الاخرين ولكنه أيضًا يملك الجانب الاخر الذي لا يكترث لمشاعر أي شخص. الاسد يدرك بأنه يملك القدرة على جرح مشاعر الاخرين بلسانه السليط وفي الواقع هو أحيانًا يرغب بالقيام بذلك وبالتالي يقوم بجرح مشاعر الشريكة بشكل متعمد. عندما يشعر الأسد بالإحباط أو حين لا ترتقي حياته الى المعايير التي وضعها لها فهو حينها سيكون قاسيًا جدًا سيعبر عما يشعر به بأسلوب فج وعدائي وبكلمات جارحة لغاية.

العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

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العقرب يملك لسانًا سليطًا وهو لا يتردد في إستخدامه حين يشعر بأنه يتعرض للخداع أو بانه الشريكة كذبت عليه أو انها تمارس أي نوع من الألاعيب. ولكن المشكلة مع العقرب هو انه حين يخيل اليه بان الشريكة تقوم بهذه الامور، فلا سبيل لإقناعه بالعكس، رغم وجود عشرات الدلائل التي تؤكد عكس ذلك. في المقابل العقرب يعتبر بأن الصراحة هي أفضل سياسة ممكنة في الحياة، وهو محق في ذلك، ولكن حين تجتمع الصراحة مع اللسان السليط فإن كل كلمة تصدر ستكون جارحة للغاية.. والعقرب يدرك ذلك. بالنسبة اليه هو تعرض للأذى وبالتالي سيلحق الاذى بمن قام بذلك.

العقرب غيور جدًا كما انه يحمل الاحقاد وبالتالي الامر لن يكون مواجهة كلامية جارحة ثم إنتقال الى مرحلة اخرى أفضل، بل الحديث الدائم والمتكرر عن الامر نفسه وبالطريقة الجارحة نفسها.

السرطان 22 يونيو/ حزيران - 22 يوليو/ تموز

البعض قد يستغرب ظهور السرطان ضمن هذه اللائحة، فهو في نهاية المطاف برج حساس جدًا ولطيف وبالتالي يصعب التصور بأن لسانه سليط وكلامه جارح، ولكن السرطان يملك شخصية مناقضة كليًا لتلك الشخصية الحساسة خصوصًا حين يتعرض للأذى أو يتم جرح مشاعره.. في هذه الحالة لا يمكن على الإطلاق توقع تصرفات السرطان أو توقع ما الذي قد يقوله.

في الواقع ردة فعل السرطان مبالغ بها بشكل دائم وعليه فإن الكلام الجارح يكون اكثر قساوة بأشواط من أي فعل قد تكون المرأة قد أقدمت عليه وأدى بشكل من الأشكال الى جرح مشاعر السرطان.

الحمل -21 مارس/آذار - 19 أبريل /نيسان

الحمل برج ناري بطباع نارية وهو يملك لسانًا سليطًا بغض النظر عن الحالة النفسية التي يمر بها، فإن كان سعيدًا لسانه سليط وأن كان تعيسًا كذلك الامر اما ان كان غاضبًا فإن كلمات الحمل تتجاوز القساوة وتأثيرها يتجاوز جرح المشاعر. البرج هذا نادرًا ما يمارس الرقابة على النفس حين يتعلق الامر بما يخرج من فمه، فهو لا يفكر على الإطلاق بكلامه قبل ان يقوله.. وحين يغضب وينفعل فإن الامر جنوني بالفعل. ولكن ورغم كون الحمل من اكثر الابراج التي تملك لسانًا سليطًا وكلامها جارح بشكل يفوق الوصف ولكن الامر معه كالتالي، نوبة من الجنون تستمر لبضع دقائق ثم تنتهي .. بلا احقاد وبلا نوايا سيئة.. بل مجرد غضب تم التنفيس عنه.

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