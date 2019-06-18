أسهل طريقة لتحضير الآيس كريم في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

مع حلول فصل الصيف، يرغب الكثيرون بتناول الآيس كريم والمثلجات التي تمنح شعوراً بالانتعاش وتخفف من الإحساس بالحرارة.

وعلى الرغم من توفر أنواع عديدة من المثلجات في الأسواق، إلا أن البعض يفضلون تحضيرها في المنزل. ولهؤلاء نقدم أسهل طريقة لفعل ذلك، بحسب ما نقل "24" الإماراتي" عن موقع وان غود ثينغ الإلكتروني:

1- استخدمي خلاطاً كهربائياً أو يدوياً لخفق نصف كمية الكريمة حتى تصبح متماسكة، ثم ضعيها جانباً.

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2- خذي النصف الآخر من الكريمة، واخلطيه مع باقي المكونات في وصفة الآيس كريم.

3- اخلطي الكريمة المخفوقة مع الجزء الآخر المضاف إليه باقي المكونات.

4- الخطوة التالية هي تجميد الآيس كريم بسرعة، فكلما تمت عملية التجميد بشكل أسرع، كلما كانت بلورات الثلج أصغر ويكون الآيس كريم ليّناً.

5- المرحلة النهائية في عملية صنع المثلجات هي الانتقال من الآيس كريم المجمد إلى الآيس كريم الخفيف والدسم، وستحتاجين في ذلك إلى معالج الطعام، الذي يعطي الوصفة القوام المناسب.