لماذا يختلف لون اللحية عن شعر الرأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

ازداد في السنوات الأخيرة إقبال العديد من الرجال على إطلاق اللحية، مع تفضيل عدد متزايد من النساء للرجال الملتحين.

وتشير الأرقام في بريطانيا إلى زيادة نسبة الرجال الذين يطلقون لحاهم من 11 إلى 16% بين 2011 و2016، وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة النساء البريطانيات اللواتي يفضلن الرجل بلا لحية من 66 إلى 46% خلال الفترة المذكورة.

إلا أن هذا الاتجاه يمكن أن يحمل صدمة لبعض الرجال، الذين يفكرون في إطلاق لحاهم للمرة الأولى، حيث يكتشف العديد منهم أن لون اللحية مختلف عن لون شعر الرأس.

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والأكثر غرابة أن لون اللحى لدى البعض يميل إلى البني المائل إلى الحمرة، على الرغم من أن شعر الرأس يكون بلون آخر، ولا يوجد أي شخص في العائلة لديه شعر بهذا اللون.

وللحصول على شعر أحمر، فأنت بحاجة إلى نسختين من الجين الذي ينتج هذا اللون، إحداهما تأتي من الأب والأخرى من الأم، في حين أن الحصول على لحية حمراء، يحتاج إلى نسخة واحدة فقط من هذا الجين، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة ميرور البريطانية.

ونتيجة لذلك، إذا كان لدى رجل ما نسخة واحدة من الجين المسؤول عن لون الشعر الأحمر من الأب أو الأم، سيكون لديه لحية باللون الأحمر، حتى لو كان شعر رأسه بلون مختلف.

ولكن يمكن أيضاً تمرير الجينات دون التعبير عنها على أي من الجانبين، فقط لإعادة ظهورها في عدد من الأجيال اللاحقة، وهذا يعني أن الجين الأحمر قد يكون موجوداً في عائلة، ويظهر فقط عندما يقرر أحد أفرادها أن يطلق لحيته.