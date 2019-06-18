تصدرن مجموعتهن.. علامة كاملة لسيدات ألمانيا في المونديال

في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بالدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، الاثنين، بعد أن سحق منتخب جنوب أفريقيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

بثلاثية نظيفة، قضت ألمانيا على آمال جنوب أفريقيا في المباراة نهائيًا في شوطها الأول، سجلها ميلاني ليوبولز في الدقيقة 14، وسارة دابريتز في الدقيقة 29، وألكسندرا بوب في الدقيقة 40.

المنتخب الألماني، ضمن التأهل للدور الثاني قبل مباراة الأمس، ولكنه كان بحاجة إلى التعادل على الأقل في مباراة اليوم، لضمان صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين منتخبي إسبانيا والصين والتي أقيمت في التوقيت نفسه.

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وبهذا الفوز العريض، والانتصار الثالث على التوالي للماكينات الألمانية، عززت سيدات "المانشيفت" صدارتهن للمجموعة برصيد تسع نقاط، ليوجهن إنذارًا شديد اللهجة إلى بقية المنافسات في البطولة.

فيما ودع منتخب جنوب أفريقيا البطولة صفر اليدين، وظل قابعا في قاع المجموعة، بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة تواليًا.

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