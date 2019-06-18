اشتكت متصلة تدعى "آلاء" من ابنها الذي يعاملها معاملة سيئة للغاية.
وقالت المتصلة خلال مداخلة هاتفية مع ريهام سعيد في برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة": "ابني على طول كان بشتمني ويبهدلني وكان بيعمل عمايل متتعملش مع أبوه".
وتابعت: "تشوفيه تقولي عليه هادي وكويس، بس عندنا في البيت مبهدلنا وأنا دايما أتكلم معاه بالحسنى، وأقول له يا بني عيب اللي بتعمله ده"، مؤكدة أن له شقيق أصغر منه، لكنه عكسه تماما.
واستطردت: "أبوه لما يتخانق معاه بيمسك له سكينة"، لافتة إلى أن والده مقاطعه، ولا يتحدث معه، معبرة عن إصابتها بالحسرة بسبب مشاهدتها فيديو لشاب يتنزه مع والدته.
من جهتها عرضت عليها ريهام سعيد المصالحة، وأكدت أنها ستتواصل معها بشكل شخصي بعد الحلقة لحل هذه المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة تشتكي لريهام سعيد من عقوق ابنها: "بيشتمني وبيمسك لأبوه السكينة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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