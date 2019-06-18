ريهانا تكمل إطلالتها بزوج من صنادل الكعب الزّجاجيّ الشّفّافة

لطالما أبهرتنا نجمة البوب السّمراء، ريهانا، بإطلالاتها المذهلة على السّجّاد الأحمر، ولا يمكننا أنْ ننكر مدى براعتها في انتقاء إطلالات الشّارع، خاصّة أحدث إطلالة لها، حين ارتدت مزيج التيشرت، وبنطلون الجينز الكلاسيكيّ، بطريقة أنيقة ومبتكرة.

خطفت النّجمة الأنظار في شوارع مدينة نيويورك، مرتدية قميص تيشرت من التول من علامة "Quetsche"، إلى جانب نظّارة شمسيّة بنمط عيون القطّة من مجموعة "Andy Wolf x KM20"، وأنهت إطلالتها بزوج من صنادل الكعب الزّجاجيّ الشّفّافة "Begum Glass Transparent"، من توقيع مُصمّمة الأحذية، الأردنيّة أمينة معدي، والتي يبلغ سعرها 895 دولارًا.

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هذه الأحذية، والتي من المفترض ارتداؤها إلى حفل، أو حدث ضخم، ارتدتها النّجمة مع مزيج التيشرت والجينز، لتبرهن لنا الأحذية المميّزة والجذابة، لا يقتصر ارتداؤها على الحفلات فقط.

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