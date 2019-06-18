مادونا تصدم الجمهور بإطلالة فوضوية بـ"الشبشب"

تظهر النجمات بين الحين والآخر بإطلالات تتنوع بين الجرأة والغرابة والبساطة أيضًا، ورغم حرصهن على أناقتهن دائمًا غير أن بعضهن يخترن إطلالة فوضوية، في بعض الأحيان، وآخرهن النجمة مادونا.

وشوهدت أيقونة البوب السبت، في مطار "جون إف كينيدي الدولي" في نيويورك بعد رحلتها الترويجية لألبومها الجديد المنتظر "مدام إكس"، في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي، وكما هو متوقع لفتت مادونا الأنظار بإطلالتها، لكن ليس لجاذبيتها، بل لعفويتها، حيث ظهرت ملكة البوب بإطلالة عفوية وفوضوية تألفت من سويت شيرت وبنطال رياضي باللون الأسود مزيّنيْن برسومات وكلمات ملونة، وأكملت مادونا إطلالتها بمعطف أسود طويل ذي قطع دانتيل بيضاء تُزين أطراف الأكمام، بينما لفتت الأنظار بـ"الشبشب" من "إيف سان لوران" والذي ارتدته مع جوارب سوداء.

وفضلت مادونا الظهور دون مكياج، واعتمدت على نظارات كبيرة، كما اختارت جديلتين لخصلاتها الشقراء.

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ورغم إطلالتها العفوية يبدو أن نجمة البوب لم تأبه لآراء الآخرين وعدسات الصحافة، حيث بدت مرتاحة وسعيدة مع ابتسامة لم تفارق وجهها.

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ويجدر بالذكر أنه على عكس الكثيرات من النجمات، لا تحب مادونا "إنستغرام"، حيث قالت خلال لقاء في الأسبوع الماضي: "إنستغرام مصمم ليشعرك بالسوء، وتقع في فخ مقارنة نفسك بالآخرين".

ورغم أن مادونا لديها أكثر من 13 مليون متابع على إنستغرام فإنها تابعت انتقاد منصة التواصل الاجتماعي وأضافت: "يصبح الناس بمثابة عبيد لإرضاء الآخرين"، كما قالت إنها محظوظة أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تؤثر عليها كنجمة صاعدة.

وانشغلت النجمة مؤخرًا بالترويج لألبومها الـ14 الجديد "مدام إكس"، والذي يعد الأول لها من 4 سنوات، كما أنها من المقرر أن تنطلق في أحدث جولة لها ستستمر 48 يومًا خريف هذا العام، وستبدأ في الـ12 من سبتمبر في "بروكلين."

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