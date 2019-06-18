الملكة ماكسيما تثير الجدل بسبب عدم ارتداء قبعة رأس

وصلت الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، الإثنين، بصحبة زوجها، الملك فيليم-ألكسندر، إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم حفل "فرسان الرباط" في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور، بحضور الملكة إليزابيث الثانية ولفيف من أفراد العائلات الملكية في بريطانيا وأوروبا.

ولفتت ماكسيما الانتباه إليها بفضل إطلالتها التي جاءت باللون الوردي، ولعل أبرز ما علّق عليه المتابعون على السوشيال ميديا بمجرد نشر بعض الصور لها من المراسم هو عدم ارتدائها قبعة رأس في البداية، ما بدا غريبًا بالنسبة للمتابعين بعض الشيء، وهو الأمر الذي تداركته ماكسيما لاحقًا، بعد ظهورها مجددًا في فترة ما بعد الظهيرة.

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واختارت ماكسيما لإطلالتها فستانًا على شكل رداء مزوّد بحزام ورقبته مصممة من أعلى على شكل حرف V، وجاء ليُبرز قوامها الطويل الممشوق، وأكملت طلتها بانتعالها حذاءً محكمًا بنفس اللون الوردي مصنوعًا من جلد الغزال، وحملت في يدها حقيبة كلتش صغيرة، كما صفّفت شعرها على الجانب الأيسر مع فارق وضمته من الوراء على هيئة كعكة منخفضة، وتركت بعض الخصل تُحدّد وجهها، وارتدت أيضًا أقراطًا من الذهب، وحرصت على عدم البهرجة في زينتها من المجوهرات واكتفت بارتداء ساعة بسيطة وأساور فضية.

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