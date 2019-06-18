رغدة تقدم مجموعة نصائح للحصول على جسم رشيق: "ربوا حيوانات أليفة"

لا تزال تتمتع الفنانة السورية رغدة بقوام مثالي وطلة ملفتة كعادتها، رغم تجاوزها سن الـ60، ومؤخرًا خطفت الأنظار بـ"طلتها" خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتحدثت "رغدة" عن سبب تمتعها بجسد ممشوق، مقدمة مجموعة من النصائح، خلال حديثها مع "الوطن"، نعرضها خلال الفقرات التالية، من وجهة نظرها:-

- يجب التعبير باستمرار عن مشاعرك وأفكار وآرائك، و"قولي كل اللي جواكي، متخليش حاجة في قلبك".

بعد غياب.. صورة توضح أول ظهور لـ"رغدة" عبر "انستجرام"

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- تربية الحيوانات الأليفة وخصوصًا الكلاب، تجعلك تتمتعين بصحة نفسية رائعة، تؤثر بشكل واضح على طلتك.

- عدم الاحتكاك بالآخرين كثيرًا، "القعدة في البيت، وقلة التعاملات بتريح القلب".

- تجنب المتابعة المستمرة لكافة الأحداث بكثب، ولكن هذا لا يعني الانعزال عن الواقع، حيث يجب الاطلاع من حين لآخر.

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