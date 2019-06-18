في ذكرى ميلاد نورا.. تزوجت مرتين واعتزلت وارتدت الحجاب بسبب "آل عمران"

اختارت أدوارها بمنتهى الدقة، موهبتها فرضت نفسها على المخرجين والمنتجين دون اللجوء لأدوار الإغراء، وكانت تتميز بملامحها الرقيقة الجميلة، إلى جانب كونها واحدة من نجمات السينما المصرية، أحبها الجمهور في دور"روقة" في فيلم "العار" تلك الشخصية التي أحبت زوجها بإخلاص، وحاولت تغييره للأفضل بنصائحها المستمرة له، وفي النهاية ضحت بحياتها لأجله.

ويتزامن اليوم 18 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة نورا الـ65، التي قدمت أعمالًا لا تزال محفورة في ذاكرة السينما رغم اعتزالها الفن والتمثيل.

ورصد "هُن" محطات من حياة الفنانة نورا على الصعيد العاطفي والشخصي.

دخولها مجال الفن

بدأت حياتها الفنية في سن صغير، بستينيات القرن الماضي، وقدمت بعض الأدوار الصغيرة، إلا أن بدأت تنهال عليها الأدوار فيما بعد، وشاركت كبار النجوم والنجمات البطولة المطلقة عام 1972.

أزواجها

الفنان حاتم ذو الفقار

تعرفت نورا على حاتم ذو الفقار، أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه"، وجمعت بينهما قصة حب عنيفة وقتها، وتزوجا في حفل ضخم حضره عدد كبير من أهل الفن، وكان الفنان الراحل نور الشريف شاهدًا على عقد قرانهما. أقاما حفل الخطبة وسط الأهل والأقارب، وبعد فترة عقدا حفل الزفاف في قاعة "بالمادور" بفندق "مريديان"، بحضور لفيف من نجوم الفن منهم، نور الشريف، ويحيى الفخراني ومحمود ياسين، وغيرهم.

لكن بعد مرور8 أشهر على الزواج، طلبت نورا الطلاق، والسبب، كما صرحت فى أحد الحوارات الفنية، أنها اكتشفت شخصية أخرى في حاتم، غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج، وظهر هذا التباعد بينهما، عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها"زووم" كأحدث زوجين في الوسط الفني.

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حاول أفراد الأسرة التدخل لحل المشاكل بينهما، لكن نورا صرخت أنها لا تطيقه، ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الأسرة أن تنجح لكن حاتم فاجئها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه، وبسبب هذه المشكلة ألغي حفل عيد ميلاد نور الشريف الـ39.

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

تزوجت للمرة الثانية في بداية التسعينيات من الملياردير هشام طلعت مصطفى، وكان لهذه الزيجة العديد من الأسرار التي لم تنكشف إلا مؤخرًا، حيث كان والد الملياردير الشهير يرفض زواجها بابنه، ولكن ذلك لم يمنع هشام ابنه من الحصول عما يريد، وطلقها ثلاث مرات، موثقة، وقيل حينها إن والد رجل الأعمال هو من أجبره على الطلاق من الفنانة نورا.

حاول هشام ردها إلى عصمته لكنها رفضت العودة، وذهب هشام لدار الإفتاء محاولا الحصول على فتوى لاستعادتها، قائلا إن الطلاق تم دون رغبته، ولكن رفضت دار الإفتاء طلبه، وأكدت له أن إثبات بطلان الطلاق يجب أن يتم من خلال المحكمة، فتخلى هشام عن رغبته خوفًا من والده.

اعتزال الفن

في حوار قديم نشر عام 1996، قالت الفنانة الكبيرة "عفاف شعيب"، إن اعتزال نورا جاء وهي داخل شقتها، ومجموعة من الفنانات كن يختمن القرآن الكريم في شقة من شقق الفنانات.

وهذه المرة كانت في شقة الفنانة عفاف شعيب، وأضافت أن المقرئ كان يتلو من آيات القرآن الكريم: "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتىي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين".

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