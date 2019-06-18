أجمل النساء يعرضن أزياء ربيع 2020 الرجالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

في إطار فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية الخاصة بربيع وصيف 2020، قدمت المصممة الإيطالية، دوناتيللا فرساتشي، مجموعتها من الأزياء الرجالية. واللافت في الأمر كانت مشاركة أجمل وأشهر العارضات العالميات أمثال الأختان حديد، آيرينا شايك، ستيللا ماكسويل، وغيرهن في تقديم أزياء رجالية أو تصاميم جاءت مطعمة بقصات ذكورية.

وافتُتح العرض بمجموعة من السترات والمعاطف الجلدية السوداء، تألقت بأحدها العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد. كما شاركت في العرض شقيقتها بيللا بإطلالة مثيرة تلونت بالأسود.

سترات "البلايزر" شكلت التصميم الأبرز في هذا العرض. وقد تم تنفيذها بأسلوب مبتكر فتزينت بالجلد اللماع أو الطبعات الحيوانية. ودخلت عليها نقشة المربعات كما تم تنسيقها مع قمصان وربطات عنق حملت توقيعاً بارزاً لاسم مؤسس الدار الراحل Gianni Versace، بحسب ما جاء بموقع "العربية".

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استعملت دوناتيللا الخامات الجلدية لتنفيذ سراويل نسائية ورجالية بالإضافة إلى تنانير قصيرة وسترات "بايكر" تزينت بالشراريب. وقد شكلت الطبعات الحيوانية أحد العناصر الأساسية التي استعانت بها المصممة لتنفيذ السراويل والسترات، كما أنها لم تتخلَّ عن الزخرفات الأيقونية لعلامة Versace التي تم تنفيذها بتدرجات باستيلية مثل الأزرق والأخضر.

طبعة "تاي-داي" دخلت على التصاميم المصنوعة من الدنيم وعلى قطع أخرى مثل الـ"تي شيرت" القطنية الملونة وتناسقت بامتياز مع السراويل الجلدية المخرمة.

58 إطلالة رجالية ونسائية قدمتها دوناتيللا فرساتشي، فأبهرت الجمهور بتصاميم عصرية كرستها مرة جديدة على قائمة أشهر صناع الموضة الإيطالية والعالمية.