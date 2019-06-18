"استريحي في سلام".. كيف نعت الفنانات ميشيل حجل عقب وفاتها بالسرطان

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة، ميشيل حجل، وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2016، والذي أنهى المرض اللعين حياتها.

فوجئ رواد مواقع التواصل، الاثنين، انتصار السرطان على الفقيدة، ونعتها شقيقتها، قائلة: ""شو قاسية وظالمة الحياة عليكي يا اختي يا ملاك وينك يا ربي بيكفي".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، والمغردين، وحرصت العديد من الفنانات على نعي الفقيدة، بعِدة كلمات مؤثرة، جاء أبرزها ما يلي:

فعلقت الفنانة ديانا حداد: "الرحمة لروحك الطاهرة، رحلت ميشيل، وتركت ورائها أهلها وخطيبها وكل من دعى لها بالشفاء من المرض، أدعو لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها وخطيبها الصبر والسلوان".

بينما أضافت كارول سماحة، قائلة: أنا حزينة للغاية لهذا الخبر، فكان لديها روح نقية، استريحي في سلام، أنت الآن في أيد أمينة".

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وتابعت الإعلامية، ريان مُسلم: "اللعنة على السرطان.. روح الشباب الجميلة ذهبت في وقت مبكر جدًا".

وعلقت الفنانة إليسا على الخبر، قائلة: "إنتي بطلة بعيون الكل، الله يرحمك يمكن، الله ريّحك من عذاباتك".

وتابعت: "الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك، الله يرحمك يا ميشيل".

وعانت "حجل" من سرطان الغدد اللمفاوية، لفترة كبيرة، حتى أودى المرض بحياتها في النهاية.

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