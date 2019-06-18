مكياج ناعم على غرار ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:44 صباحاً - لا تتخلى دوقة ساسكس ميغان ماركل عن المكياج الناعم، فهي تعتمده في كافة إطلالاتها، وتبرز من خلاله ملامح وجهها بطريقة مفعمة بالأنوثة، بحيث تظهر ببشرة متوهجة ومشرقة وعيون جذابة مفعمة بالحيوية والجمال وشفاه لامعة وممتلئة بشكل طبيعي.

فإذا كنت من محبات المكياج الناعم، طبقيه بطريقة ميغان ماركل.

ميغان ماركل



مكياج بشرة ميغان ماركل

من المعروف أن ميغان ماركل تحرص على عدم إخفاء النمش في وجهها وفي الوقت نفسه الحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي. انطلاقاً من ذلك، للحصول على مكياج بشرة ناعم على غرار ميغان ماركل، طبقي في البداية القليل من كريم الأساس على أن تختاريه بتركيبة مائية خفيفة تعمل على توحيد لون البشرة وفي الوقت نفسه تمنحها الترطيب اللازم. وزعي كريم الأساس بالتساوي على أنحاء الوجه باستخدام البيوتي بليندر لضمان تغطية كاملة للبشرة. من ثم، طبقي الكونسيلر على منطقة حول العين، وذلك لإخفاء الهالات السوداء والشوائب وأي أثار للتعب والإرهاق، كما أنه يمنح عينيك إشراقة طبيعية على غرار ميغان ماركل.

مكياج ميغان ماركل



مكياج عيون ميغان ماركل

تمتلك ميغان ماركل عينين صغيرتين، إلا أنها دائماً ما تعتمد مكياج عيون ناعماً تستخدم فيه خطوات أساسية تظهر عينيها أكبر وأوسع وتمنحها نظرات جذابة مفعمة بالحيوية والجمال. فإن كنت تميلين الى مكياج العيون الناعم على طريقة ميغان ماركل، قومي بتطبيق ظل العين البيج فوق الرمش الأعلى وعلى خط الرمش السفلي، من ثم طبقي ظل العين البني على زاوية العين الخارجية، والظل البرونزي على زواية العين الداخلية. ادمجي الظلال جيداً لتحافظي على مكياج العيون الطبيعي. ولإضاءة العين وتحديد الحاجبين، طبقي ظل العين الأبيض اللؤلؤي تحت الحاجب، بعدها ارسمي خط أيلاينر رفيعاً على طول الرمش العلوي، وحددي دمعة العين لتعزيز وسع عينيك. ثم قومي بتكثيف رموشك من خلال استخدام الماسكرا السوداء بطبقات عدة، أو استعيني بالرموش الاصطناعية، فهي تمنحك مكياج عيون مفعماً بالجاذبية.

مكياج ناعم

مكياج شفاه ميغان ماركل

للحصول على مكياج شفاه أنيق وناعم على طريقة ميغان ماركل، احرصي على تقشير شفاهك للتخلص من الجلد الميت كلياً، من ثم قومي بتطبيق أحمر شفاه نيود بتركيبة كريمية لامعة، اختاري الدرجة التي ترغبين فيها، واملئي شفتيك بإتقان كي لا تفسدي مكياجك. وأخيراً، قومي بتوريد وجنيتك بالبلاش الوردي ذات التركيبة الكريمية الخفيفة.

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