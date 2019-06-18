وفاة «محاربة السرطان الجميلة» تفجع اللبنانيين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت، الشابة اللبنانية ميشيل الحجل، التي عرفت باسم “محاربة السرطان الجميلة”، بعد صراع مع المرض، الذي عاد وتغلب عليها بعد أسابيع من إعلانها الانتصار عليه.

نبأ وفاة ميشيل الحجل - وهي وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة - هز الرأي العام اللبناني، خاصة أنها عادت من الولايات المتحدة قبل أسابيع، معلنة تعافيها من مرض السرطان وأنها أنهت العلاج القاسي الذي خضعت له.

إلا أن انتكاسة صحية أعادت ميشيل الحجل إلى المستشفى، وسرعان ما عاد إليها السرطان، حتى توفيت يوم الاثنين.

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ميشيل كانت قدعملت كأخصائية تغذية، واكتشفت إصابتها بالمرض في يناير 2018، بعد زيارتها للطبيب، نتيجة معاناتها من سعال عادي، لتبدأ بعدها رحلة العلاج الكيماوي.

ميشيل كانت قد قالت في تصريحات سابقة: إنها تقبلت موضوع مرضها ببساطة، وأصرت على هزيمته من لحظة إبلاغها به، مشيرة إلى أن الدعم الذي تلقته من أهلها ومحبيها وأصدقائها لم يكن عاديا.

وأصيبت الحجل بسرطان الغدد اللمفاوية قبل نحو عام، وتطلب ذلك نقلها إلى خارج لبنان لاستكمال علاجها بعدما فشل العلاج الكيماوي في التغلب على المرض.. وشارك آلاف اللبنانيين العام الماضي في حملة تبرعات وصلت إلى أكثر من 700 ألف دولار لمساعدتها على استكمال علاجها الباهظ.

ونعى فنانون وسياسيون لبنانيون الحجل، معربين عن حزنهم لرحيلها، منهم الفنانة إليسا التي أعلنت العام الماضي شفاءها من السرطان، حيث قائلة: “أنت بطلة بعيون الكل، الله يرحمك.. الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة على فراقك، الله يرحمك يا ميشيل”.