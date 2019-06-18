طريقة تحضير الباباز في المنزل

قدمت الشيف منى الطرابيشي، من خلال برنامج "شارع شريف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير كيكة الباز في المنزل. مقادير كيكة الباز 3 أكواب دقيق. ربع كيلو زبدة سائحة. 8 بيضات. فانيليا. طريقة عمل السبرينج رول كوب لبن دافئ. معلقة صغيرة سكر. 2 معلقة كبيرة خميرة فورية. رشة ملح. كريم شانتيه. فواكه طازجة. طريقة تحضير بيتزا بالمربى Advertisements مقادير تحضير الشربات 2 ونصف كوب سكر. 2 كوب ماء. عصير نصف ليمونة. فانيليا. طريقة تحضير كيكة الباباز تخلط الخميرة مع السكر واللبن الدافئ وتترك حتى تتفاعل. يخفق البيض مع الفانيليا وتضاف الزبدة وتقلب ثم يضاف خليط الخميرة. يضاف الدقيق المخلوط مع رشة ملح بالتدريج ويترك الخليط ليتخمر من نصف ساعة إلى ساعة. يوضع الخليط في قالب مدهون بالسمنة والدقيق ويدخل فرن حرارته 180 درجة لمدة 40 دقيقة. يسقى بالشربات البارد ثم يقدم مزين بالكريم شانتيه والفواكه. طريقة تحضير الشربات يوضع السكر مع الماء والفانيليا وعصير الليمون على النار حتى يغلي ثم يرفع. ​

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