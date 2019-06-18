كيكة قدرة قادر على طريقة نجلاء الشرشابي

حضري لأسرتك كيكة قدرة قادر لتميزها بطعمها الشهي، إليكم الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

* 2 كوب دقيق

* 3 بيضات

* ثلاثة أرباع كوب سكر

* نصف كوب سمن

* كوب لبن

* باكو بيكنج بودر

* ملعقة صغيرة فانليا

* 3 ملاعق كبيرة كاكاو

* ملعقة صغيرة بشر برتقال

الكريم

* 4 بيضات

* 2 كوب لبن

* بشرة برتقال

* رشة فانليا

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* كوب سكر

الكراميل

* كوب سكر

* ربع كوب ماء

طريقة التحضير

* ضعي في الخلاط اللبن والسكر والبيض والفانيليا وبشر البرتقال والكاكاو والسمنة واضربيهم.

* اخلطي الدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح ثم ضيفي عليهم خليط اللبن والسكر.

* ضعي الكراميل وعليه الكريم في الصينية ثم ضيفي خليط الكيك في النصف.

* ضعيها في صينية أكبر منها في الفرن، وأضيفي ماء ساخن في الصينية الأكبر منها وأدخليها الفرن.

* اتركيها تبرد قليلا ثم ضعيها في الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعة.

طريقة تحضير الكريم

* ضعي في الخلاط اللبن والسكر والبيض والفانيليا وبشر البرتقال واضربيهم جيدا.

* ضعي الكريم على الكراميل في الصينية.

طريقة تحضير الكراميل

* ضعي في صينية على النار السكر واتركيه حتى يسيح، ثم أضيفي ربع كوب ماء وقلبي جيدا واتركيها تبرد.

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