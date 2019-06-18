كيكة قدرة قادر على طريقة نجلاء الشرشابي

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حضري لأسرتك كيكة قدرة قادر لتميزها بطعمها الشهي، إليكم الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.
المقادير
* 2 كوب دقيق
* 3 بيضات
* ثلاثة أرباع كوب سكر
* نصف كوب سمن
* كوب لبن
* باكو بيكنج بودر
* ملعقة صغيرة فانليا
* 3 ملاعق كبيرة كاكاو
* ملعقة صغيرة بشر برتقال
الكريم
* 4 بيضات
* 2 كوب لبن
* بشرة برتقال
* رشة فانليا
* كوب سكر
الكراميل
* كوب سكر
* ربع كوب ماء
طريقة التحضير
* ضعي في الخلاط اللبن والسكر والبيض والفانيليا وبشر البرتقال والكاكاو والسمنة واضربيهم.
* اخلطي الدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح ثم ضيفي عليهم خليط اللبن والسكر.
* ضعي الكراميل وعليه الكريم في الصينية ثم ضيفي خليط الكيك في النصف.
* ضعيها في صينية أكبر منها في الفرن، وأضيفي ماء ساخن في الصينية الأكبر منها وأدخليها الفرن.
* اتركيها تبرد قليلا ثم ضعيها في الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعة.
طريقة تحضير الكريم
* ضعي في الخلاط اللبن والسكر والبيض والفانيليا وبشر البرتقال واضربيهم جيدا.
* ضعي الكريم على الكراميل في الصينية.
طريقة تحضير الكراميل
* ضعي في صينية على النار السكر واتركيه حتى يسيح، ثم أضيفي ربع كوب ماء وقلبي جيدا واتركيها تبرد.
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