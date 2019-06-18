طريقة عمل ورق عنب بلحمة الرأس

جهزي ورق عنب بلحمة الرأس، وقدميه لأسرتك بجانب الملوخية، والحساء الساخن، وإليكِ الطريقة. المكونات: لحمة رأس ¼ كيلو ورق عنب أرز زيت عصير طماطم صلصلة بصلة وملح - فلفل اسود أرز كزبرة ناشفة كزبرة خضراء بقدونس شبت ليمون بصل – ثوم بودرة Advertisements طريقة التحضير: قومي بتتبيل اللحمة بالملح والفلفل والليمون، مع البصل والثوم، ثم احفظيها في الثلاجة. شوحي اللحم في السمن، واتركيها جانيًا. قومي بغسل وسلق ورق العنب. شوحي البصل في الزيت، مع الصلصة، وعصير الطماطم، والفلفل والملح. أضيفي الأرز للخليط على النار، وقلبي جيدًا. ضعي الشبت والكزبرة، والبقدونس، ثم قومي بحشو ورق العنب بهذا الحشو. في طاجن متوسط الحجم، أضيفي شرائح الطماطم والبصل، ثم ضعي أصابع المحشي واسقيه بالشوربة. ضعي اللحم على الوجه، وملعقة سمنة، ودخليهما الفُرن. ​

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