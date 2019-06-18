يعتبر البوفتيك من الأطعمة السهلة والتي يمكن تحضيرها وتتناسب مع جميع الأعمار وبخاصة الأطفال نظرًا لكونها من الكلات الشهية واللذيذة. ويقدم "هُن" طريقة عمل صينية البوفتيك. المقادير كيلو بفتيك. بصلة كبيرة مفرومة. 3 فصوص ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة كبيرة صويا صوص. ملعقة كبيرة خل. ½ ملعقة صغيرة بابريكا باودر. ½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير - في وعاء كبير، ضعي جميع المكونات وقلبيها جيدًا حتى تمتزج ببعضها. - ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا. - ادهني صينية الفرن بالزيت ثم رصي بها اللحم ثم صبي باقي الصوص. - ضعي الصينية على نار هادئة واتركيها حتى ينضج اللحم، يمكنك إضافة القليل من الماء إذا جفت السوائل. - سخني الفرن عند درجة حرارة 180. - ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق. ​

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