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تجمعاتٍ الإفرازات التي تتكون تحت الجلد على شكل كُتَلٍ، قد تُصدِر رائحة كريهة في بعض الأحيان، وتسمى الأكياس الدهنية.
أنواع الأكياس الدهنية بحسب "ويب طب".
أكياس الثدي
قد تظهر هذه الأكياس في الثديين عندما تبدأ السوائل بالتجمع حول الغدد الثديية، وهذه الأكياس أكثر شيوعا بين النساء بين سن 30-40 عاماً، وقد تتسبب بنوع من الألم أو الليونة في منطقة الإصابة.
بردة أو شعيرة العين
هي عبارة عن كيسة تصيب جفن العين نتيجة انسداد القنوات الدهنية، وهذا النوع من الأكياس قد يتسبب في ليونة في المنطقة المصابة وضبابية في الرؤية، وتورم وانتفاخ مؤلم.
التكيس العقدي
يتكون هذا النوع من الأكياس بالقرب من مفاصل اليد، وخاصة المعصم، ولكنها كذلك قد تتكون في القدمين خاصة عند الكاحل، أما أسباب ظهورها فلا زالت غير معروفة حتى اليوم.
تكيس المبيض
تتكون أكياس المبيض عادة عندما تنغلق إحدى الجريبات التي تطلق البويضات، فلا تسمح للبويضة بالانطلاق من مكانها، ما يتسبب بتراكم السوائل وبالتالي يتكون هذا النوع من الأكياس.
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