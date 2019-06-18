هل يحدث فقدان وعي لثوان؟

الإغماء من المواقف المتكررة التى تواجه معظم الأطفال الأكثر من 5 سنوات، وفيما يلي يوضح الدكتور محمد عبد الحي، استشاري مخ وأعصاب الأطفال في كلية الطب جامعة حلوان، لـ"هُن" أسباب الإغماء المتكرر لدى الأطفال:

التعرض لخبطات

تعرض الأطفال لخبطات قوية، من الممكن أن يتسبب في تمزق في الأوعية الدموية التي توجد تحت الجمجمة، مما يتسبب تراكم دموي تحت عظامها.

هبوط حاد فى الدورة الدموية

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يحدث هذا بسبب الضغط العصبى الشديد مما يؤدي إلى زيادة نشاط العصب الحائر، والذي يؤدى بدورة إلى انخفاض ضغط الدم، مع عدم انتظام فى ضربات القلب، وعدم الانتظام فى كهربة القلب، أو وجود عيوب خلقية فى القلب.

ما العمر الذى يحدث فيه؟

في الأطفال الأكثر من 5 سنوات.

كيفية علاجه

يجب على مرافق المريض عمل إسعافات إولية عند حدوث الإغماءات، بنوم المريض مستلقيا على ظهره، ورفع قدمه إلى أعلى، حتي يسترد وعيه.

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