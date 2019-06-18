أنواع الجلطات الدماغية

تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق، وهو ما يعرف بـ"السكتة الدماغية"، وحينها يتعرقل بشدة تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، ومن أنواع السكتة الدماغية كما ذكرها موقع "daily medical".
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الجلطات الوريدية
يمكن أن تحدث جلطات الدم الوريدية في العديد من أجزاء الجسم، كل منطقة لها أعراض مختلفة منها الألم والتشنجات والتورم واحمرار الجلد والحرارة.
الجلطات الشريانية
هذا النوع من الجلطة يمنع الأكسجين من الوصول إلى الأعضاء الحيوية، وبالتالى يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المضاعفات منها السكتة الدماغية، النوبات القلبية، الشلل، آلام شديدة.
الأعراض الشائعة لـ الجلطة الدماغية
ألم في الصدر والذراع الأيسر، التعرق، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، السعال.
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