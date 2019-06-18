الامارات | 10 لوحات فنية الأكثر شهرة على مرّ الزمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لوحات فنية الأكثر شهرة على مرّ الزمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يكون من الصعب حصر اللوحات الفنية الشهيرة في قائمة من 10 أسماء، حيث تكثر المعايير التي تميز عملاً عن آخر، سواء في ثقله الفني، أو الثقافي، أو التاريخي أو قيمته في مزادات الفنون، كما تتنوع المدارس التي اعتمد عليها الفنانون في إنجاز عمل أو آخر، وهنا عدد من اللوحات هي الأشهر على مر العصور:
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