الامارات | جيمي هايون يكشف عن لعبة «الأحصنة الدوارة» من الكريستال

شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي هايون يكشف عن لعبة «الأحصنة الدوارة» من الكريستال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوَّر المصمم الإسباني المرموق جيمي هايون تحفة فنية فريدة من نوعها، مستوحاة من فكرة إرجاع ذكرى من الزمن القديم إلى عصرنا الحالي، وهي عبارة عن نموذج مبتكر للعبة الأحصنة الدوارة، ستذهل زوار عالم كريستال سواروفسكي في مدينة فاتينس النمساوية. وعادة ما يبدأ جيمي كل مشروعاته بتشكيل الرسومات في ذهنه، وينقشها بعد ذلك على الورق، حيث يدمج الأشكال المختلفة ببعضها ليخلق تصميماً موحداً دقيقاً، ثم يبدأ بعد ذلك مع فريق العمل بإنشاء التحفة على الواقع.

كما أن لعبة الأحصنة الدوارة ومثلها من أعمال جيمي الفنية الأخرى يظهر فيها تناقض مميز وتركيز عالٍ في التفاصيل، فالتحفة الاستثنائية مرصعة بكريستالات سواروفسكي وملونة بالأبيض والأسود، ولون التصميم البسيط هو ما يظهر جمال الرسومات الخيالية المنقوشة على اللعبة.

ويقول جيمي: «تصاميمي الأولية كانت ملونةً جداً». لكن محيط اللعبة المملوء بالألوان الجذابة، دفع جيمي للاعتقاد أن تصميمه الملون لن يجذب الأنظار، لذلك قرر إزالة الألوان واستبدالها بالأبيض والأسود، ما أدى إلى خلق التناقض المدهش.

وتقول كارلا رملر، أمينة عالم كريستال سواروفسكي والمديرة الثقافية لسواروفسكي: «لعبة الأحصنة الدوارة ترمز للبراءة وصفاء الروح. في هذا التصميم الجديد المثير، يدمج جيمي هايون الأناقة والدقة مع شخصياته الخيالية المميزة». وسيعرض النموذج النهائي في عالم كريستال سواروفسكي بدايةً من شهر يوليو 2019، وبلاشك فإن التحفة الفنية البديعة ستسحر أنظار المشاهدين وحواسهم.