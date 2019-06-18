الامارات | «طرق دبي» تحتفي بالمناسبات الوطنية لمختلف الجنسيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تحتفي بالمناسبات الوطنية لمختلف الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاقها مبادرات إنسانية وخيرية متميزة، في إطار مواكبتها ودعمها لمبادرة الدولة بجعل عام 2019 عاماً للتسامح.

ووقع المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، والمديرون التنفيذيون وموظفو الهيئة على ميثاق التسامح، الذي بموجبه يلتزم قادة الهيئة وموظفوها بتنفيذ بنود السلام والتعايش الإيجابي المنصوص عليها في الوثيقة، وتم تشكيل الميثاق على صورة تجسّد شجرة الغاف، حيث يوقع على أوراقها مسؤولو الهيئة، تعبيراً عن حرصهم على تحقيق أهداف الميثاق.

وقالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي: «إن المبادرات التي أطلقتها الهيئة، بهدف تعزيز (عام التسامح)، تأتي تكريساً لهذه القيمة التي نشأ عليها مجتمع الإمارات، والتي توارثها منذ إنشاء الدولة على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه»، موضحة أن المبادرات تضمنت مشاركة الهيئة في احتفالات الجنسيات المختلفة بالأيام الوطنية لبلادها، عبر بث رسائل تهنئة بهذه المناسبات على لوحات الأنظمة المرورية في شوارع دبي، والشاشات الداخلية للهيئة، إضافة إلى تواصلها مع الفئات الفقيرة والمعوزة، وذلك من خلال تقديم مساهمة ثرية في (صندوق ثريا)».